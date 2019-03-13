دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي في الذكرى الـ30 لاطلاقها: مخترع الإنترنت مصدوم مما سببه اختراعه

احتفل العالم اليوم بالذكرى الـ30 على اختراع أحد أهم الوسائل التقنية في العصر الحديث، وهي شبكة الإنترنت، فماذا قال مخترعها، العالم البريطاني السير تيم بيرنرز لي، في عيدها الثلاثين؟

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وفقًا لما ذكرته تقارير تقنية، فقد أعرب لي عن قلقه مما وصل إليه حال العالم بعد 30 عام من إختراعه، حيث قال أن شبكة الإنترنت تواجه الآن العديد من المشاكل، وأن مستخدميها يتعرضون للكثير من المضايقات عبرها، بالإضافة للانتشار السريع للأخبار المزيفة، وغيرها من السلوكيات الإجرامية.

وقال العالم البريطاني أنه رغم أن إختراعه غير شكل العالم، وجعله أشبه بقرية صغيرة، وخلق فرص للكثيرين للتعبير عن أنفسهم، وجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة، إلا أنه في نفس الوقت سهل ارتكاب كل أنواع الجرائم.

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وأشار لي أن شبكة الإنترنت خلقت فرصة للمحتالين، ومنحت صوتًا لمن ينشرون الكراهية، كما أنها أصبحت موطنًا للانتهاكات السياسية وخطاب الكراهية.

وطالب لي الحكومات بترجمة اللوائح والقوانين الخاصة بالعصر الرقمي، وبأن يضمنوا بقاء الأسواق في دائرة المنافسة والابتكار.

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كما أعرب عن آماله في ألا تجعل الشركات مسعاها في تحقيق الأرباح خلال فترة قصيرة، أن يكون على حساب حقوق الإنسان أو الديموقراطية أو السلامة العامة. المزيد:

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