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سرب أحد المواقع المهتمة بالتكنولوجيا والهواتف الذكية، مجموعة من الصور المسربة لهاتف Huawei nova 4e الجديد قبل إطلاقه بيومين.
© alqiyady قبل إطلاقه.. تسريب لقطات واقعية لهاتف Huawei nova 4e
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حيث ظهر الهاتف الجديد بكاميرات ثلاثية الأساسية، قبل طرحه بـ 48 ساعة في 14 مارس الجاري.
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وحول إمكانيات هاتف هواوي المنتظر، فإنه يأتي بشاشة 6.15 بوصة، بالإضافة إلى معالج من نوع خاص Kirin 710 SoC، بذاكرة وصول عشوائي سعته 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وكاميرا أساسية بدقة 24 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي دقاتها 32 ميجابيكسل، وبطارية سعتها 3.340 ميللي أمبير.
© alqiyady قبل إطلاقه.. تسريب لقطات واقعية لهاتف Huawei nova 4eالمزيد:
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