وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة لها عبر "تويتر"، رداً على أحد المغردين: "لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737".
يأتي تأكيد الشركة بعد إغلاق العديد من الدول المجال الجوي أمام طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 و9"، عقب يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين.
وتحطمت الطائرة الإثيوبية، يوم الأحد الماضي، في جنوب شرقي أديس أبابا بعيد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية: لا يوجد لدينا "بوينغ 737" ضمن أسطولنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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