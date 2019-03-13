وجرى تشييع الجثمان بحضور مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، وأمير منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وعدد من الأمراء من مسجد الإمام تركي في مدينة الرياض، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وكان الديوان الملكي السعودي أصدر بيانا، نعى فيه الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي ينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
ونعى نادي النصر السعودي، الأمير الشاب، حيث كان فيصل عضو شرف في النادي، بل وحضر مباراة النصر والاتفاق الجمعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر في حضور الأمراء... وداع مهيب للأمير السعودي الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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