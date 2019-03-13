الخطوط القطرية تسيّر رحلة تدار بالكامل من طاقم نسوي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
قالت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إنها سًيرت رحلة استثنائية الأحد، من بروكسل إلى الدوحة، بإدارة طاقم كامل من النساء.
وأضافت الشركة في بيان وصل الخليج 365: "أصبحت هذه الرحلة أولى رحلات الناقلة القطرية التي تُشغّل بالكامل من قبل النساء".
وأوضحت أن طاقم الطائرة - المؤلف من 15 شخصًا - كان بالكامل من النساء، "من قمرة القيادة إلى طاقم الضيافة".
وقالت فيوليتا بولك، المفوضية الأوروبية لشؤون النقل: "تحظى المرأة بتمثيل متواضع في قطاع النقل، حيث تشكّل نسبة النساء اللاتي يقدن الطائرات في العالم أقل من 5 بالمئة"، بحسب البيان.
وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.
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