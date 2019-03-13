الخطوط القطرية تسيّر رحلة تدار بالكامل من طاقم نسوي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قالت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إنها سًيرت رحلة استثنائية الأحد، من بروكسل إلى الدوحة، بإدارة طاقم كامل من النساء.

وأضافت الشركة في بيان وصل الخليج 365: "أصبحت هذه الرحلة أولى رحلات الناقلة القطرية التي تُشغّل بالكامل من قبل النساء".

Advertisements

وأوضحت أن طاقم الطائرة - المؤلف من 15 شخصًا - كان بالكامل من النساء، "من قمرة القيادة إلى طاقم الضيافة".

وقالت فيوليتا بولك، المفوضية الأوروبية لشؤون النقل: "تحظى المرأة بتمثيل متواضع في قطاع النقل، حيث تشكّل نسبة النساء اللاتي يقدن الطائرات في العالم أقل من 5 بالمئة"، بحسب البيان.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.