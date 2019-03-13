وزارة_الصحة تشدد على أهمية المشي 30 دقيقة يوميًّا

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صحيفة الخليج الالكترونية
شددت وزارة الصحة على ضرورة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًّا؛ لما له من آثار إيجابية وفوائد صحية عديدة.
وأوضحت الصحة أن المشي 30 دقيقة يحسن المزاج ويحافظ على صحة القلب، كما أنه يقي من الأمراض المزمنة.
ولفتت الصحة إلى أن ضمن فوائد المشي يوميًّا أيضًا أنه يساعد على نزول الوزن، بالإضافة إلى أنه يقوي العظام.
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