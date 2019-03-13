استثناء تجديد الهوية من عقوبة موقوفي الخدمات

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على استثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات التي تطال بعض الأشخاص.

وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه يمكن تجديد الهوية لموقوفي الخدمات قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية الفنية لذلك مع الجهة المختصة، بمتابعة من وكيل الوزارة للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود.

وأكد أن «الأحوال» رفعت طلبا إلى وزير الداخلية شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظاما مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات، لتصدر الموافقة بذلك، وفقا لـ«عكاظ».

وكانت وزارة العدل شددت في تعميم سابق على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.