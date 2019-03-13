“حمد الله” أفضل لاعب وميدو “أفضل مدرب” في الجولة 23

صحيفة الخليج الالكترونية خطف المصري أحمد حسام (ميدو) نجومية المدربين على مستوى الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت أفضلية اللاعبين للمغربي عبدالرزاق حمد الله، وحقق الجمهور الاتحادي لقب الجمهور المثالي.

وتمكن ميدو من الوقوف في مسيرة الانتصارات المتتالية لنادي الهلال، وخرج بالتعادل الإيجابي معه بهدف لمثله، ليضيف جائزة أفضل مدرب في الجولة للمرة الثانية منذ توليه قيادة الأمور الفنية في نادي الوحدة، حيث سبق أن حقق اللقب في الجولة 15.

في حين حسم المغربي عبدالرزاق حمد الله مواجهة فريقه أمام الاتفاق، حينما سجل هدفين من أصل ثلاثة، أحدهما حسم به نتيجة اللقاء في اللحظات الأخيرة ليحقق النصر الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثالثة، بعد أن حققها في الجولتين 13 و 20.

واستطاع جمهور الاتحاد خطف لقب الجمهور المثالي، بعد أن سجلت مواجهة الاتحاد بضيفه الفيحاء حضور 32162 مشجعا ومشجعة، أسهموا في مؤازرة فريقهم لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين، ليضيفوا اللقب للمرة الثامنة خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعاً تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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