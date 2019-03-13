شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع: رياح وغبار على محافظات مكة حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظة جدة، الليث، خليص، الكامل، رابغ، مكة المكرمة، ويشمل الخط الواصل إلى جيزان.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.