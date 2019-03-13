انت الان تتابع قوات الاحتلال تغلق أبواب الأقصى.. واستشهاد فلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قوات الاحتلال - أرشيفية
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، كافة أبواب المسجد الأقصى عقب اندلاع حريق بمركز شرطة الاحتلال في ساحات الأقصى. وقالت مصادر فلسطينية إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك، واعتقلت 4 مواطنين بينهم سيدتان. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس المسجد الأقصى، وعدد من العاملين في المسجد.
وأوضح "الدبس"، أن قوات الاحتلال الخاصة أشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال في المسجد، فيما لم يتمكن طلاب مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية من مغادرة المدرسة بعد إغلاق أبواب الأقصى. وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، استشهاد الشاب "ياسر الشويكي - 27عاما" برصاص الاحتلال الإسرائيلي،
وأوضح "الدبس"، أن قوات الاحتلال الخاصة أشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال في المسجد، فيما لم يتمكن طلاب مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية من مغادرة المدرسة بعد إغلاق أبواب الأقصى.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، استشهاد الشاب "ياسر الشويكي - 27عاما" برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة "واد الحصين " شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب ، بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، وتركته ينزف ومنعت أطقم الإسعاف من الوصول إليه، حتى استشهاده.
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