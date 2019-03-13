الان تتابع مصرع متسلقين من ارتفاع 1345 مترا في اسكتلندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قالت الشرطة البريطانية إن متسلقين لقيا حتفهما، وأصيب آخران، في انهيار ثلجي، على جبل بن نيفيس أعلى جبل في البلاد.
وحدث الانهيار الثلجي قبل ظهر أمس الثلاثاء بقليل على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1345 مترا ويقع ضمن سلسلة جبال جرامبيان قرب بلدة فورت وليام بغرب اسكتلندا.
وجاء في بيان الشرطة “ببالغ الحزن يمكننا تأكيد وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين”.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن في تغريدة “أنباء مأساوية للغاية … قلبي مع الضحايا والمصابين”.
وكانت امرأة قد لقيت حتفها إثر سقوطها من ارتفاع 500 قدم على جبل بن نيفيس في أول أيام العام الحالي.
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