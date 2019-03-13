ساعات ذكية للمشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019

حفاظا على أداء ومستوى الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 ، قدمت اللجنة المنظمة لبطولة الأولمبياد الخاص لجميع المشاركين أحدث التقنيات الرياضية القابلة للارتداء.

ومكن الأولمبياد الخاص لنحو 7500 رياضي خلال الحدث الإنساني والرياضي الأكبر على مستوى العالم استخدام الساعة الذكية الحديثة طوال فترة الألعاب العالمية، ويستخدم الرياضيون المشاركون في المنافسات من أكثر من 150 دولة ما يزيد على 5 آلاف ساعة ذكية، وأكدوا على استفادتهم من استخدام هذه الأجهزة وتأثيرها الإيجابي.

تساعد تلك الساعات المزودة ببطاقات سيم ذكية، في تعقب مواقع الرياضيين، وحساب عدد الخطوات التي يمشونها يوميًا، كما أنها تراقب معدل ضربات القلب، كما تقدم بيانات متعلقة بالرياضة عن الصحة والسلامة.

وبالاعتماد على هذه الأجهزة، سيتمكن الرياضيون والمدربون من تحقيق أقصى فائدة خلال التدريبات والاستعداد للمنافسات خلال الألعاب العالمية بأفضل شكل.

تساهم الأجهزة الذكية ذات الوزن الخفيف والقابلة للارتداء المدربين والفرق الطبية على مراقبة صحة الرياضيين من خلال تحديد أي طارئ أو أمر يستدعي الاهتمام والتدخل بكل سرعة وسهولة، مثل ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

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يمثل توزيع هذه الساعات الذكية امتدادًا لبرنامج الصحة والسلامة الذي أطلقه الأولمبياد الخاص والذي يهدف إلى تحسين ظروف الرياضيين قبل انطلاق الألعاب العالمية وأثناء المشاركة في المنافسات الرياضة وحتى بعد انتهائها.

نجوم عرب وأجانب يشاركون في أداء نشيد الأولمبياد الخاص

وسيتم تحليل البيانات التي ساهمت هذه الساعات الذكية بجمعها خلال فترة الأولمبياد الخاص، بهدف استخدامها لتطوير البرامج الصحية التخصصية، وبالتالي تقديم المساعدة لأصحاب الهمم ورياضيي الأولمبياد الخاص في كل مكان حول العالم.

وتقدم الساعات للرياضيين وهي مشحونة بالكامل وجاهزة للاستخدام مع تسجيل اسم كل واحد من الرياضيين وجنسيته، ومن أجل الاستفادة بأفضل شكل من هذه الساعات الذكية، يتوجب على الرياضيين التأكد من شحنها بشكل كامل كل يوم، وسيحضر فريق مؤهل في كافة المواقع لتقديم المساعدة اللازمة في أي مسألة متعلقة بالساعات الذكية، حتى يحقق الرياضيون أقصى فائدة من استخدام هذه التقنية المبتكرة.

وفي ختام الألعاب العالمية، يمكن لجميع الرياضيين الاحتفاظ بالساعات الذكية باعتبارها هدية من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.