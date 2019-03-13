شكرا لقرائتكم خبر عن السجون توقع 3 اتفاقيات هامة.. في مصلحة النزلاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري عن توقيغ 3 مذكرات تفاهم مع البريد السعودي ومعهد الألفية للتدريب وإحدى الشركات.

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وأوضح أن مذكرات التفاهم تستهدف الاستفادة من خدمة «مريح» المقدمة من مؤسسة البريد في استلام الشحنات والطرود المرسلة من ذوي وأقارب النزلاء في جميع مناطق المملكة، وتجهيز معهد سياحة وخدمات فندقية وضيافة وطهي لتدريب النزلاء وينتهي بتوظيفهم، وإتاحة الفرصة لنزلاء الرياض وجدة للتدرب في مجال المقاولات والعمل في المصانع.

وتأتي الاتفاقات انطلاقا من إستراتيجية المديرية العامة للسجون في بناء شراكات مستمرة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة النزلاء والنزيلات وتعزز من فرصة إصلاحهم وإعادة تأهيلهم.

وأبدى مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري ارتياحه بتجاوب الجهات الـ3 لخلق شراكات متنوعة، مؤكدا أن ذلك يدل على حرص المسؤولين في الجهات الـ3 على تحقيق المصلحة العامة وتوفير الظروف الملائمة لإصلاح وتأهيل النزلاء. وأضاف أن الشراكات امتداد لشراكات سابقة تم الكشف عنها، إذ أعلنت المديرية العامة للسجون إستراتيجيتها مطلع العام.