شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يكشف عن آلاف الأراضي المجانية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال وزير الاسكان ماجد الحقيل، إنه تم تسليم العديد من الأراضي المجانية للمواطنين، في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف الحقيل، في تغريدة بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الوزارة تستهدف ضمن برنامج “سكني” توفير 50 ألف أرض مجانية هذا العام، لتكون النواة الأولى لبناء البيت الأول والاستقرار”.
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