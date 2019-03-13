تدخين سيجارة واحدة قبل وأثناء الحمل يضاعف خطر وفاة الرضع

حذرت دراسة أمريكية من أن تدخين سيجارة فقط يوميا قبل وخلال فترة الحمل يضاعف من خطر حدوث متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن علماء بمعهد سياتل لبحوث الأطفال في الولايات المتحدة، أن التدخين بأي كمية أثناء الحمل ولو حتى مجرد سيجارة واحدة في اليوم يضاعف خطر وفاة الرضع.

وأشارت الدراسة إلى أن خطر متلازمة وفاة الرضع يزداد مع ارتفاع عدد السجائر التي تدخنها الأم قبل وأثناء فترة الحمل.

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وكشفت الدراسة أن عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميًا أثناء الحمل يؤثر بشكل كبير على خطر إصابة الأم بسرطان الثدي.

وأضافت أنه إذا لم تدخن النساء أثناء حملهن، فسيتم خفض خطر إصابة الرضع بمتلازمة الموت المفاجئ بنحو ٢٢٪.

وأظهرت دراسات سابقة أن النساء اللائي خفضن من استهلاكهن للسجائر في الثلث الثالث من الحمل شهدن انخفاضًا بنسبة ١٢٪ في خطر وفاة أطفالهن بمتلازمة الموت المفاجئ للرضع، في حين أن من توقفن تماما عن التدخين شهدن انخفاضًا بنسبة ٢٣٪.