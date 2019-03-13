صحف سعودية: بوتفليقة ينحني وداعش يدافع بالانتحاريين

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الصحف كشفت عن قيام تنظيم داعش باللجوء إلى السيارات المفخخة والانتحاريين لصد هجوم قوات سوريا الديمقراطية، على الجيب الأخير للتنظيم شرق نهر الفرات

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الأوضاع في الجزائر عناوين الصحف. وفي افتتاحيتها تحت عنوان "بوتفليقة ينحني للعاصفة.. ويخرج من السباق"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه فيما بدا استجابةً لضغوط الحراك الشعبي وانحناءً للعاصفة، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الانسحاب من المشهد السياسي بعد نحو عشرين سنة من تسلمه الحكم. فقد وجه وتفليقة رسالة أعلن فيها عن سبعة قرارات، بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية، وعدم ترشحه لعهدة خامسة.

ووعد بوتفليقة بمرحلة انتقالية تقودها حكومة كفاءات، وعقد ندوة وطنية مستقلة تعد لإصلاحات ستشكل أساسا لنظام جديد للبلاد. ومن المفترض أن تشرف على الندوة المرتقبة هيئة تعددية برئاسة شخصية مستقلة، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الحالي. كما يفترض أن تعد الندوة الوطنية لمشروع دستور يعرض على الاستفتاء الشعبي،

ووعد بوتفليقة بمرحلة انتقالية تقودها حكومة كفاءات، وعقد ندوة وطنية مستقلة تعد لإصلاحات ستشكل أساسا لنظام جديد للبلاد. ومن المفترض أن تشرف على الندوة المرتقبة هيئة تعددية برئاسة شخصية مستقلة، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الحالي. كما يفترض أن تعد الندوة الوطنية لمشروع دستور يعرض على الاستفتاء الشعبي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن بوتفليقة أعلن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، وبعد رسالة بوتفليقة، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، وسيتولى بدوي هذا المنصب خلفا لأحمد أويحيى. وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة، بينما رحبت فرنسا في أول رد فعل دولي بقرار بوتفليقة العدول عن الترشح.

وحول الأوضاع في سوريا، ذكرت صحيفة "الحياة" تحت عنوان "تقدم بطيء ومحدود في آخر جيب لداعش شرق الفرات"، أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تواصل التقدم في شكل بطيء ومحدود في مزارع بلدة الباغوز آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق الفرات في سوريا. وتحت عنوان "داعش يدافع بالانتحاريين عن جيبه الأخير"، كشفت "الشرق الأوسط" أن تنظيم داعش لجأ إلى السيارات المفخخة والانتحاريين لصد هجوم قوات سوريا الديمقراطية الكردية - العربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكا، على الجيب الأخير للتنظيم شرق نهر الفرات.

Advertisements وأعلنت فصائل قوات سوريا الديمقراطية، استئناف هجومها على التنظيم إثر انتهاء مهلة استسلامهم، بعدما كانت قد علّقت هجوما أطلقته مطلع الشهر الحالي، لإتاحة خروج آلاف الرجال والنساء والأطفال. كما تناولت "الشرق الأوسط" إطلاق رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد أشتية، المشاورات الخاصة بتشكيل حكومته الجديدة، التي من المتوقع أن تسيطر عليها حركة فتح بنسبة كبيرة.

وقالت مصادر مطلعة إن أشتية سيلتقي زملاءه في اللجنة المركزية، من أجل مناقشات داخلية، ثم يلتقي فصائل "منظمة التحرير" ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين، من أجل تشكيل حكومة سياسية في غضون أسبوعين. وقالت مصادر في حركة فتح إن "فتح ستشكل هذه الحكومة بمن حضر، أو بشكل أدق، بمن يرغب من الفصائل الفلسطينية والمستقلين في المشاركة في حكومة مواجهة التحديات. ومن لا يرغب فهذا شأنه. لن تتم ملاحقة أي فصيل". وتنهي الحكومة المزمع تشكيلها اتفاقا واجه كثيرا من المشكلات بين حركتي "فتح" و"حماس"، نتج عنه تشكيل "حكومة الوفاق"، كما تضع هذه الحكومة حركة "حماس" خارج الحسابات. وتحت عنوان "فنزويلا تعجز عن الخروج من العتمة.. وجوايدو يطالب بإعلان حال طوارئ"، ذكرت "الحياة" أن الحكومة الفنزويلية أعلنت أمس عطلة للموظفين والمدارس، نتيجة استمرار عطل كهربائي ضخم شلّ البلاد منذ 4 أيام، بينما دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو البرلمان إلى إعلان حال طوارئ، لإتاحة دخول مساعدات إنسانية. وقال وزير الاتصالات خورخي رودريغيز: "بأمر من الرئيس نيكولاس مادورو، كل نشاطات المدارس والشركات تبقى مجمّدة". وحضّ المواطنين على "الهدوء".

محليا، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تدشين المملكة أول شركة للنقل بالمروحيات بين المدن، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.

وستقدم الشركة خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسية، إضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى العديد من الوجهات المختلفة في جميع أنحاء المملكة. وجرى تأسيس شركة الطائرات المروحية برأسمال أولي قدره 565 مليون ريال.

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