شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استسلام المئات من تنظيم داعش بالباغوز فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت هزيمة داعش أمس الثلاثاء وشيكة فى آخر جيب تحت سيطرته مع استسلام المئات من المقاتلين وعائلاتهم، وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن المعركة فى حكم المنتهية.

ورأى صحفى من رويترز مئات الأشخاص يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية التى بدأت هجومها الأخير على الباغوز ،بدعم بضربات جوية للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، وبعد حصار للمنطقة على مدى أسابيع.

وجيب الباغوز هو آخر أرض يسيطر عليها التنظيم المتشدد الذى طُرد على مدى السنوات الأربع الماضية من الأراضى التى كانت تحت سيطرته فى العراق وسوريا.

ويخضع المقاتلون الذين يستسلمون فى الباغوز للاستجواب والتفتيش.

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