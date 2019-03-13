- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استسلام المئات من تنظيم داعش بالباغوز فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت هزيمة داعش أمس الثلاثاء وشيكة فى آخر جيب تحت سيطرته مع استسلام المئات من المقاتلين وعائلاتهم، وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن المعركة فى حكم المنتهية.
ورأى صحفى من رويترز مئات الأشخاص يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية التى بدأت هجومها الأخير على الباغوز ،بدعم بضربات جوية للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، وبعد حصار للمنطقة على مدى أسابيع.
وجيب الباغوز هو آخر أرض يسيطر عليها التنظيم المتشدد الذى طُرد على مدى السنوات الأربع الماضية من الأراضى التى كانت تحت سيطرته فى العراق وسوريا.
ويخضع المقاتلون الذين يستسلمون فى الباغوز للاستجواب والتفتيش.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. استسلام المئات من تنظيم داعش بالباغوز فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.