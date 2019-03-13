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منظمة التعاون الإسلامى تبدى رغبتها لفتح مكتب لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن استعدادها فتح مكتب إنسانى لها فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لتقديم الدعم الإنسانى والتنسيق من خلاله لتوفير الاحتياجات الإنسانية وفق ما سيتم الاتفاق عليه مع الجانب اليمنى بهذا الخصوص.

جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى أمس الثلاثاء مع مديرة إدارة الشئون العربية بمنظمة التعاون الإسلامى نورية الحمامي، حيث تطرقا لمناقشة آليات تفعيل عمل المنظمة فى المجال الإنسانى فى اليمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

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ونوه وزير الخارجية اليمنى بالدور المهم الذى لعبته منظمة التعاون الإسلامى فى دعم الشعب اليمنى فى جميع المجالات وخاصة فى مجال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

 

 

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