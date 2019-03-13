9 نصائح يجب اتباعها أثناء اختيار كلمة المرور السرية.. لتجنب الابتزاز

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدة تعليمات ونصائح أثناء عمل ”كلمة المرور السرية” لتجنب عمليات الابتزاز.
وجاءت هذه التعليمات كالآتي:
1-لا تدلي بها لأي شخص، لأنها معلومات أنت المسؤول عنها وعن تبعات فقدانها.
2-تأكد من أن كلمة المرور لا تقل عن 8 خانات وتشتمل على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز
3-قم بتغيير كلمة المرور فورا إذا شككت أنه تم اكتشافها ولا تتساهل في ذلك.
4-لا تستخدم كلمة مرور موحدة في عدة تطبيقات أو مواقع مختلفة.
5-احفظ كلمة المرور في ذهنك وتجنب تدوينها على الملصقات و الأوراق الموضوعة على المكتب.
6-لا تقم بتخزين أرقام و كلمات المرور في مذكرة هاتفك إلا مشفرة أو محمية بكلمة مرور.
7-قم بتأمين جميع أجهزتك برقم سري ولتتفادى استخدام ( 0000) لأنها احتمال متوقع.
8-لا تستخدم الأجهزة في الأماكن العامة للوصول إلى حساباتك المصرفية أو الإلكترونية، ولا تستخدم تاريخ ميلادك أو رقم هاتفك ككلمة مرور لأنه يسهل التعرف عليها.
9-قم بتعطيل خاصية التسجيل التلقائي لكلمات المرور auto login.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.