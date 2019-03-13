شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «أحداث» متهمين بسرقة مواشي من داخل حظيرة بـ«جازان» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
ضبطت شرطة أبوعريش بمنطقة جازان عددا من اللصوص، قاموا بسرقة عددٍ من المواشي من حظيرة مواطن، وتم إحالتهم بحكم الاختصاص إلى جهات التحقيق.
وكان عدد من الأحداث قد قاموا بالسطو على حظيرة أحد المواطنين، والذي قام بدوره بإبلاغ الجهات المعنية، ومن ثم متابعتهم حتى تم القبض عليهم.
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