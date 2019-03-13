شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الجوية مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية على ”نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأجزاء الغربية من الرياض، تبوك، الجوف، حائل، القصيم”.