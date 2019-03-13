الحرب الإلكترونية والفضاء.. البنتاجون يعلن أولوياته في عام 2020

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تطوير أسلحة جديدة وأساليب الحرب الإلكترونية والتوسع في مهمات الفضاء الكوني استعدادًا لحروب المستقبل.. تلك هي أولويات وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" في عام 2020.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن أولوياتها في مشروع ميزانيتها للعام 2020، وقالت في مذكرة مرافقة لطلب ميزانيتها إن نشاطاتها في العام المقبل ستركز على وسائل الحرب الإلكترونية وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالفضاء الكوني؛ وتحديث ترسانة الأسلحة الموجودة حاليا؛ ابتكارات تقنية لازمة لتطوير أسلحة جديدة؛ رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.

حروب المستقبل

واعتبر البنتاجون أن حروب المستقبل التي قد تخوضها الولايات المتحدة ستختلف بشكل جذري عن النزاعات المسلحة التي شاركت فيها سابقا، مشددا على ضرورة استعداد البلاد لذلك.

وقال القائم بأعمال النائب الأول لوزير الدفاع الأمريكي، ديفيد نوركويست، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء لتسليط الضوء على الاحتياجات المالية للبنتاجون بمناسبة عرض إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشروع الميزانية الفدرالية الجديدة على كونجرس البلاد: "إن حروب المستقبل ستختلف جذريا عن النزاعات المسلحة قصيرة الأمد باستخدام السلاح التقليدي والعمليات المطولة لمكافحة الإرهاب التي خضناها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي".

وأضاف نوركويست: "أكدت استراتيجية الدفاع القومي بوضوح ضرورة أن نكون مستعدين، من أجل الحفاظ على السلم، لنزاع مسلح مع خصوم أنداد، وأن الحروب في المستقبل ستجري ليس فقط جوا أو برا أو بحرا، وإنما كذلك في الفضاء والفضاء الإلكتروني مما سيزيد دراماتيكيا عقدة تنفيذ العمليات القتالية".

وشدد المسئول على أن "الميزانية الراهنة تعكس هذا التحدي من خلال توحيد كل جوانب استراتيجية الدفاع القومي التي تم وضعها على مدار السنتين الماضيتين".

وسلم البيت الأبيض أمس الاثنين للكونجرس الأمريكي مشروع الميزانية لسنة 2020 المالية يطلب عبره رئيس البلاد والبنتاجون زيادة حصة القطاع الدفاعي بـ4 بالمئة.

ويتضمن المشروع زيادة النفقات الدفاعية في العام المالي 2020 إلى 750 مليار دولار من 716 مليار دولار في عام 2019.

أولويات البنتاجون

ويقتضي مشروع الميزانية المقدم من الوزارة تخصيص 9.6 مليار دولار لضمان الأمن الإلكتروني، منها 3.7 مليار دولار لخوض عمليات إلكترونية هجومية ودفاعية.

كما يقتضي المشروع تخصيص 14.1 مليار دولار لتنفيذ مهمات في الفضاء الكوني، ومنها 74.4 مليون دولار لتمويل إنشاء قوات فضائية أمريكية.

ويقترح المشروع تخصيص 57.7 مليار دولار لشراء الطائرات (ومنها 11,2 مليار دولار لشراء 78 مقاتلة قاذفة من طراز إف-35) ، و34,7 ميار دولار لسد احتياجات القوات البحرية من السفن، و14.6 مليار دولار لتسليح القوات البرية.

ومن البنود الأخرى لمشروع الميزانية الدفاعية تخصيص 700 مليون دولار لشراء صواريخ "هيلفاير" من فئة "جو - أرض"، و1,7 مليار دولار لشراء ونشر 37 منظومة مضادة للجو من نوع "إيجيس"، و800 مليون دولار لشراء 37 منظومة "ثاد" للدفاع الجوي، و2,6 مليار دولار لتطوير أسلحة فرط صوتيه.

وأوضح ممثل هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الفريق أنطونيو إيراردي، أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لطلب 2 المبلغ للإنفاق على تطوير الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأنظمة التسلح البحرية والأرضية ضمن مفهوم "الضربة السريعة" بالوسائل غير النووية.

صندوق الحرب

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ووفقًا لوثائق الموازنة، فقد تم تخصيص 544.5 مليار دولار كموازنة أساسية، من أصل 718.3 مليار دولار، و173.8 مليار من أجل العمليات المحتملة في الخارج المعروفة باسم "صندوق الحرب".

ومن صندوق الحرب، تم تخصيص 9.2 مليار دولار للحالات العاجلة، بما فيها الجدار الذي يخطط ترامب لبنائه على الحدود مع المكسيك.

وخفضت الإدارة الأمريكية موازنتها لبرنامج التدريب - والتجهيز في العراق وسوريا في إطار مكافحة "داعش"، إلى مليار و45 مليون دولار، بعدما كان مليارًا و400 مليون دولار العام الماضي.

ومن الصندوق المذكور، تم تحديد مبلغ 745 مليون دولار من أجل الجيش العراقي.

كما خصص البنتاجون 250 مليون دولار لضمان أمن الحدود للبلدان المجاورة لسوريا التي تكافح تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما خصصت 300 مليون لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري.

وبهذا، يكون البنتاغون، قد خصص 550 مليون دولار من أجل حماية المناطق التي يحتلها "ي ب ك / بي كا كا" في إطار مكافحة داعش في سوريا.



وكان البنتاغون خصص العام الماضي، المبلغ ذاته من أجل التدريب والتجهيز وأمن الحدود في سوريا.

واللافت للانتباه هو عدم اقتطاع الإدارة الأمريكية من تمويلها المخصص لسوريا رغم إعلانها مرارًا انتهاء مكافحة "داعش" وعزمها الانسحاب من سوريا.

تقليص الإنفاق بأوروبا

وتم تخفيض الدعم المقدم للدول الأوروبية في إطار "مبادرة الردع الأوروبية" لضمان ردع ضد روسيا التي كانت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما من 6.5 مليار دولار إلى 5.9 مليار دولار.

من جانبها، أعربت ممثلة للوزارة عن رفضها اعتبار التقليص، تراجعاً للدور الأمريكي في إجراءات الأمن بحلف شمال الأطلسي ناتو، وأشارت نائب وكيل وزارة الدفاع للشئون المالية في البنتاجون الين مكاسكر، في مؤتمر صحافي، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بأنها لا تزال ملتزمة بالحلف العسكري.



وأضافت، أن الاستثمارات "الكبرى" للولايات المتحدة في أوروبا في العام الماضي، ترجع في جزء منها لـ "مباردة الردع الأوروبية"، وهو برنامج كانت الولايات المتحدة عززت فيه وجودها العسكري في أوروبا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس، موازنة تبلغ 718,3 مليار دولار لصالح البنتاجون.

وتبدأ السنة المالية 2020 في الولايات المتحدة يوم1 أكتوبر 2019.

ووفقًا للمسودة التي سيتم مناقشتها، قبل عرضها لموافقة الكونجرس، وقد تخضع لتغييرات، سيتم توفير ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2020 بمبلغ 750 مليار دولار، أي بزيادة 5 بالمئة عن عام 2019.