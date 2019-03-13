الإمارات تواصل دعم قطاعات الأعمال بمبادرات التحفيز





أبوظبي: عدنان نجم في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، أعلنت «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» عن إطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية؛ تسهم في تنمية وتطوير القطاع السياحي في الإمارة. وتماشياً مع طموحات برنامج «غداً 21» لجعل أبوظبي من أفضل الأماكن في العالم؛ لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل، جرى تصميم المبادرات الاستراتيجية؛ بهدف تطوير المنتج السياحي لإمارة أبوظبي؛ لتصبح الوجهة المفضلة للمسافرين والاستثمارات السياحية.

تشمل المبادرات، التي جرى الإعلان عنها، أمس، خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة، وتسليط الضوء على ما توفره أبوظبي لزوارها من بنية تحتية متطورة، ومعالم سياحية من الطراز العالمي، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة. وستسهم مبادرة خفض الرسوم السياحية والبلدية في توفير مليار درهم لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات، أمس؛ حيث أكد أنها ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية عالمية، إضافة إلى دعم تنافسية بيئة الأعمال، وتطوير مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

استقطاب الاستثمارات

قال سيف سعيد غباش: «إن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بدأت بتطبيق القرارات وتعميمها على مستوى القطاع»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب الاستثمارات السياحية للإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهو ما سيؤدي إلى تحسين تجربة سكان أبوظبي وزوارها، ويساعد على ضمان استدامة نمو القطاع السياحي للإمارة.

وأشاد غباش بالجهود الحثيثة، التي تبذلها القيادة الرشيدة؛ لدعم الشراكة القائمة بين الحكومة والمجتمع وقطاع الأعمال، بما يضمن النجاح للجميع. وأضاف: «تتمتع أبوظبي اليوم بجميع المقومات، التي تؤهلها لتقديم نفسها كوجهة سياحية عالمية متميزة؛ وذلك في ظل النمو المستمر، الذي يشهده القطاع السياحي بالإمارة».

خفض الرسوم

تتمثل المبادرة الأولى لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في خفض إجمالي الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي من 10% إلى 5.5%؛ حيث تنخفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة المنتج السياحي الفاخر الذي تقدمه الإمارة، ما سيؤدي بدوره إلى إثراء تجربة الزوار، والتي ستسهم أيضاً في توفير رأسمال إضافي لأصحاب الفنادق، ما يدعم المساعي الرامية إلى تطوير المنتج السياحي.

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وتتضمن هذه المبادرة خفض الرسوم البلدية لكل غرفة فندقية من 15 درهماً إلى 10 دراهم عن كل ليلة. كما قامت الدائرة بتغيير الجدول الزمني لتحصيل الرسوم لتتم هذه العملية بشكل نصف سنوي، بدلاً من التحصيل شهرياً؛ وذلك بهدف دعم الاستثمار، واستقطاب المزيد من المستثمرين، وستعمل المبادرة على إلغاء الرسوم البلدية والسياحية على تذاكر المعالم السياحية المتوفرة للبيع لدى الفنادق.

زوار الإقامة الطويلة

وتشمل المبادرة الثانية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إعفاء زوار الإقامة الطويلة في الفنادق من الرسوم البلدية اليومية، وتتضمن هذه العملية التنسيق مع الجهات المعنية؛ لإعفاء النزلاء الذين يقيمون في الفنادق لمدة 30 ليلة متصلة أو أكثر من الرسوم البلدية؛ وذلك بهدف تشجيع النزلاء على تمديد الإقامة الفندقية.

نشر الوعي

تتمثل المبادرة الثالثة برفع الاستثمارات الترويجية لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لنشر الوعي حول المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسائحين؛ وذلك بهدف زيادة الطلب السياحي على أبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية تنفرد بثقافتها الغنية وتراثها الأصيل. وأفاد غباش بأن دائرة السياحة تهتم بالترويج لمدينة العين ومنطقة الظفرة؛ حيث تتمتع إمارة أبوظبي بتنوع في المنتج السياحي والتراثي والبيئي، مشيراً إلى إطلاق متحف العين الوطني ومشروع مزيد التراثي الثقافي. وأعرب غباش عن توقعاته بتسجيل نمو متزايد في أعداد الزوار والسياح القادمين إلى أبوظبي عقب ضخ مبلغ 500 درهم للترويج للإمارة؛ حيث سيجري العمل مع وكلاء وشركات السياحة على الترويج لأبوظبي عبر باقات سياحية تحفيزية.

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