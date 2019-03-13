واشنطن: طهران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك في مقابلة مع قناة «الحرة» الأمريكية أن من المهم أن يتساءل العراقيون عن دوافع زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق.

وفي أول رد فعل أمريكي على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، أكد هوك أن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها «فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته». وتابع «إذا كان الأمر يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست المرتجى، تريد إيران فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط لاستخدامه من قبل الحرس الثوري في نقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين، فإيران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية».

ووقع العراق وإيران عدة اتفاقات تجارية أولية في الوقت الذي بدأ روحاني زيارته الأولى إلى بغداد سعيا لترسيخ نفوذ طهران وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

ومن بين الاتفاقات خطة لبناء خط للسكك الحديدية يربط البلدين. وتهدف الاتفاقات التي جرى توقيعها بعد قليل من بدء زيارة روحاني إلى التأكيد على أن طهران لا تزال تلعب دوراً مهيمنا في العراق رغم الجهود الأمريكية الرامية لكبح جماح التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان إن روحاني وعبد المهدي وقعا عدة مذكرات تفاهم شملت اتفاقات بشأن النفط والتجارة والصحة وخط للسكك الحديدية يربط مدينة البصرة العراقية الجنوبية بمدينة الشلامجة الحدودية الإيرانية.

وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني لرويترز «العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية... هذه الزيارة ستوفر فرصاً للاقتصاد الإيراني».

ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيراني في تشغيل شبكة الكهرباء وطلب تمديداً للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني. ودخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ويعاني الاقتصاد الإيراني صعوبات منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات على طهران. (وكالات)