«إسرائيل» تغلق الأقصى أمام المصلين وتمنع الأذان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان ”الخليج 365”، وكالات

رد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تصريحات رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو العنصرية، مؤكدا أنها توفر تبريراً يسعى إليه المتطرفون، وقال قرقاش، في تغريدة على «تويتر» أمس الثلاثاء: «ليست تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو التي مفادها أن «إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها» هي بغيضة فحسب، بل إنها توفر تبريراً يسعى إليه المتطرفون. الطريق إلى السلام تقوضه هذه المقاربة المخزية». وحولت «إسرائيل»، المسجد الأقصى المبارك

إلى ثكنة عسكرية، وأغلقته تماماً في وجه المصلين، ومنعت الصلوات والأذان فيه، وأخطرت المرجعيات الدينية بمغادرته فوراً، كما اعتدت على المرابطين، الذين أدوا صلواتهم على أبواب المسجد؛ بعد المنع من دخوله، واعتقلت عدداً منهم، في حين اعتلى جنودها سطح قبة الصخرة المشرفة، في وقت تمكن فلسطيني من إحراق مركز الشرطة الجاثم في باحات المسجد، ما دفع شرطة الاحتلال إلى الاستنفار. وبينما حذرت السلطة من هذا التصعيد الخطير وغير المسبوق.

وقتل الاحتلال فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بدم بارد، أحدهم في مدينة الخليل بزعم تنفيذه عملية طعن، وهو ما تنفيه الصور التي تم تناقلها من مكان الحادث، والآخر في مدينة سلفيت، في وقت ارتقى شاب متأثرا بجروحه في قطاع غزة، كان قد أصيب بالرصاص «الإسرائيلي» مطلع الشهر الجاري خلال مشاركته في مسيرات العودة.

وحذرت السلطة الفلسطينية من التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني ضد الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى، والاعتداء من قبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة. ودعت المجتمع الدولي والعرب والمسلمين إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد المبارك، وأكدت أن أحد جنود الاحتلال دخل المسجد بحذائه حاملا معه زجاجة من الخمر، في اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته.