قرقاش: لن يستقر اليمن من دون مواجهة الحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استقرار اليمن لن يأتي إلا بمواجهة الحوثي، قائلاً في تغريدة على «تويتر»: «الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي، فبدون ذلك لن يستقر اليمن، ويتأثر سلباً أمن المنطقة، أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل، والطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية وهو ما أدركته الإمارات عبر مساهمتها في التحالف العربي».

في الأثناء، أعرب سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن عن قلقهم البالغ حيال عدم تنفيذ «اتفاق استوكهولم»، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي في السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة. وعبّر السفراء، في بيان مشترك، عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد؛ لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في استوكهولم؛ لإعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة.

وأعلن السفراء عن ترحيبهم بالاقتراح الأخير، المُقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين؛ لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة، وحثوا الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحُسن نية دون المزيد من التأخير، كما دعا السفراء إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعملها في أمان ومن دون أي تدخل. وكان تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار قد تعثر، الشهر الماضي؛ بعد رفض الميليشيات الحوثية الإيرانية الانسحاب من ميناءي: رأس عيسى والصليف.

وقال ممثلو الدول الخمس في مجلس الأمن: «نشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة». واختتموا بيانهم بالتأكيد من جديد «التزامنا بحلٍ سياسي شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة، الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها، والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني».