نظام «الحمدين» يتعاون مع الأعداء للخروج من أزمته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خبراء سياسيون إن ما زعمته وكالة أنباء إيرانية أن الدوحة طلبت من دول عربية التوسط لتسوية الخلاف مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والمقاطعة للدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة يعبر عن أزمة نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق أحمد القويسني لصحيفة «اليوم» السعودية أن النظام القطري يحاول الخروج من أزمته بالتعاون مع قوى معادية للعرب مثل إيران وهو يعمّق الأزمة ولا يسهم في حلها، مؤكداً أن الدوحة مازالت تحضن الإرهابيين وتوفر لهم مأوى على أراضيها، نافيا ما يردده نظام الحمدين بأن الرباعي العربي يحاصر قطر لكنها إجراءات ومواقف في إطار مقاطعة لتتراجع قطر عن مخططاتها الهدامة للوطن العربي.

بدوره، قال خبير الحركات الإسلامية مصطفى حمزة: إن الشكوك تحوم حول تلك الأخبار لأن مصدرها وكالة أنباء إيرانية هي بدون شك ضمن محاولات الدولة الفارسية لإنقاذ حليفتها قطر من العزلة، التي تعانيها منذ قرار الدول الأربع بمقاطعة الدوحة وليس حصارها، كما يزعم نظام الحمدين وحلفاؤه، مؤكدا أن الدوحة مازالت تصر على العناد برفض الاستجابة للمطالب ال13، التي يعد أبرزها التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وشدد حمزة على أن النظام القطري يواصل معاداة العرب بدعم جماعة الإخوان الإرهابية ويوفر لعناصرها ملاذات آمنة على أراضيه، كما يمول قنوات ومنابر إعلامية تديرها قيادات إخوانية للإساءة للأنظمة العربية ونشر الخراب والفوضى في الوطن العربي؛ لأن دوافعها ومصالحها مشتركة، مشدداً على أن النظام القطري يجب أن يقطع خطوات إيجابية في عدد من الملفات العربية الشائكة بالتخلي عن دعم الإرهابيين والإخوان ووقف التآمر في القضايا العربية مثل اليمن وسوريا وليبيا، ووقف منابر الإعلام القطرية، التي تؤجج الفتن العربية.

في سياق متصل، تساءل خبير الشؤون العربية ورئيس حزب صوت الشعب المستشار أحمد البراوي: كيف تطلب قطر المصالحة في الوقت، الذي لم تلتزم فيه بتنفيذ أي من شروط الرباعي العربي المتمثلة في وقف دعم التنظيمات الإرهابية، ومنع إقحام قوى إقليمية بالتدخل في الشؤون العربية مثل إيران وتركيا. وأشار البراوي إلى أن قطر تورطت في أزمات كبرى لشق الصف العربي، كما تصر على احتضان الجماعات الإرهابية وتمويلها، مبينا أن إيران تحاول وقف حملات الهجوم والنقد، التي يتعرض لها النظام القطري من دول عدة بالعالم، بعد ثبوت تورطه في دعم الإرهاب.

وأوضح أن ما يتردد بين الحين والآخر عن مصالحة هي محاولات قطرية لالتقاط الأنفاس ومن ثم العودة إلى نفس نهجها التآمري.