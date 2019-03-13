البرلمان البريطاني يرفض اتفاق «بريكست» المعدل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض البرلمان البريطاني، أمس الثلاثاء، اتفاق «بريكست» المعدل الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، والذي أكدت تضمنه «تعديلات ملزمة قانونياً» بشأن عدم الارتباط ب«شبكة الأمان»، لكن أحزاب عدة أكدت،، معارضتها له، لتأتي نتيجة التصويت برفض الاتفاق من 391 عضواً مقابل 242 مؤيداً، في وقت شدد مسؤولون على أنه «لا فرصة ثالثة» أمام لندن، وذلك قبل17 يوماًَ فقط من موعد «الطلاق الأوروبي».

وتتزايد المخاوف من فوضى اقتصادية، بعد فشل ماي في تمرير اتفاقها المعدل مع الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي توجهت مساء الأمس الأول، الاثنين، إلى ستراسبورج لانتزاع تنازلات من القادة الأوروبيين في محاولة أخيرة لكسب تأييد البرلمان البريطاني لاتفاق الخروج. وأعلنت ماي أنها حصلت على «تعديلات ملزمة قانونياً» طالما طالب بها النواب في مسألة الحدود الإيرلندية، لكن النائب العام جيفري كوكس، أكد أن المحاذير القانونية في الاتفاق «لا تزال على حالها».

ورفض الاتفاق الأول الذي أبرمته ماي مع بروكسل بشأن الانسحاب البريطاني في البرلمان في يناير/‏‏‏ كانون الثاني الماضي، مع تشكيل النواب المناهضين لبريكست والمدافعين عنه تحالفاً غير متوقع.

وأعلنت مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة ل«بريكست» في حزب ماي، والحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يوفر لها الأغلبية البرلمانية أمس، رفضهما للاتفاق الذي يرفضه كذلك حزب العمال المعارض. وتسبب نشر كوكس لاستشارته القانونية بهبوط سعر الجنيه الاسترليني، بعدما اتجه نحو الارتفاع في أعقاب إعلان ماي عن التعديلات الجديدة.

ويعارض أنصار «بريكست» خطة «شبكة الأمان» بشأن الحدود الإيرلندية، والمصممة لتجنب اندلاع العنف الطائفي مجدداً في إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا. وضغط هؤلاء على ماي لضمان حق بريطانيا في الانسحاب من الخطة، أو تحديد مدتها. وأفاد الحزب الوحدوي الديمقراطي في بيان بأنه «لم يتحقق تقدم كاف»، داعياً إلى «اتفاق منطقي».

وقالت النائبة المحافظة أندريا جينكنز عبر «تويتر»: «لا شيء تغيّر، ولا يزال اتفاقاً سيئاً، ولذا لا يمكنني التصويت لمصلتحه».

من جهتها، حذرت ماي في محاولة أخيرة لإقناع النواب من أن بريطانيا قد لا تتمكن من مغادرة الاتحاد في حال صوتوا، ضد الاتفاق. وقالت أمام البرلمان «في حال لم يمرر الاتفاق في تصويت الليلة، فقد تخسر بريطانيا فرصة «بريكست».

وأكد القادة الأوروبيون أن هذا العرض هو الأفضل والأخير لبريطانيا، وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر: «لن تكون هناك فرصة ثالثة»، بينما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد قدم «اقتراحات واضحة وواسعة النطاق تأخذ في الاعتبار مخاوف بريطانيا، وتقدم الحلول لها». وتمهد الهزيمة الأخيرة لجلسات تصويت برلمانية، تعهدت بها ماي للمحافظة على وحدة حكومتها المنقسمة.

ويصوت النواب في جلسة بات عقدها مرجحاً اليوم، على مسألة الانفصال الأوروبي من دون أي اتفاق، رغم مخاطره الاقتصادية.

وفي حال رفض النواب الخروج من دون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت على طلب تأجيل قصير الأمد من الاتحاد الأوروبي. ويعقد القادة الأوروبيون قمة في بروكسل في 21 و22 مارس.

(ا ف ب)