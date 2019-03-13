الحكومة الجديدة تتعهد بتحقيق مطالب الجزائريين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي أمس الثلاثاء، بالاستجابة لمطالب الجزائريين،مشيراً إلى أن «الجزائر الجديدة» مقبلة على خريطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة، فيما رجحت مصادر حكومية تولي الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي مؤتمراً انتقالياً يحدد مستقبل البلاد،بينما حيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعيا إلى «مرحلة انتقالية بمهلة معقولة».

وقال بدوي، أمس، إن «الجزائر الجديدة» مقبلة على خريطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة.

ويأتي تصريح بدوي بعيد تسلمه مهام رئاسة الوزراء، أمس من سلفه أحمد أويحيى.

وأضاف،أن «الجزائر تعيش مرحلة خاصة في تاريخها، والجزائريون ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها خلال الأيام والأسابيع الماضية، والتي توجت بخريطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة ستعرفها الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجزائريون بكل فئاتهم وخاصة الشباب».

وتابع: «ستعمل الحكومة على تجسيد اقتراحات بوتفليقة ميدانيا بمعية الطاقم الذي سيرافقني في هذه المهمة الصعبة وهذه المسؤولية التي اعتبرها تكليفا».

وأكد أن «الالتفاف حول هذه الطموحات ضروري اليوم، والوقت والثقة ضروريان لتجسيد كل هذه الطموحات التي ينتظرها الشعب الجزائري».

وصرح مصدر حكومي أمس، بأن من المتوقع أن ينضم الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي وممثلون للمحتجين إلى مؤتمر يهدف للتخطيط لمستقبل البلاد.

ومن المتوقع أن يرأس الإبراهيمي،المؤتمر الذي سيشرف على انتقال السلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات.

وأضاف المصدر أن المؤتمر سيضم ممثلين عن المتظاهرين، بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.

وأشاد الإبراهيمي، بعد اجتماعه مع بوتفليقة أمس، بسلوك المحتجين قائلا: «الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج»، داعيا إلى «الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل، وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد».

بدوره،حيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، قرار الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعيا إلى «مرحلة انتقالية بمهلة معقولة».

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله: «أحيي قرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة» في التاريخ الجزائري. وأضاف،أحيي تعبير الشعب الجزائري، ولا سيما الشباب الذي عبر بكرامة عن تطلعاته ورغبته في التغيير، ومهنية قوات الأمن.

وأعرب ماكرون عن أمله في عقد الندوة الوطنية التي دعا لها بوتفليقة خلال «الأسابيع والأشهر المقبلة»، لكي تفضي إلى «مرحلة انتقالية ضمن مهلة معقولة» للسلطة. وقال: «أعتقد أنها دلالة على النضج وسنفعل ما بوسعنا لمواكبة الجزائر في هذا الانتقال بروح من الصداقة والاحترام».

وقللت أحزاب سياسية معارضة من جدية تعهدات بوتفليقة بإجراء تغيير حكومي.

وحمّل علي بن فليس، رئيس حزب «طلائع الحريات» ورئيس الحكومة الأسبق، من سماهم «القوى غير الدستورية» المسؤولية عن الاستمرار في الاستيلاء على صلاحيات رئيس الدولة وعلى مركز صنع القرار في البلاد وعن تحقيق «تعد جديد على الدستور» من خلال تمديد الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة.

وأعلن عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس «حركة مجتمع السلم»، أن قرار بوتفليقة لا يستند إلى نص دستوري، قائلا إن الرئيس استجاب لمطالب المتظاهرين «لكن على طريقته».

من جانبه، اعتبر رئيس «جبهة العدالة والتنمية» عبد الله جاب الله قرارات بوتفليقة «مستهلكة».

واحتشد عشرات في وسط الجزائر العاصمة أمس رافضين إعلان بوتفليقة العدول عن الترشح معتبرين ذلك «تمديدا» لحكمه.(وكالات)

لعمامرة: قرارات بوتفليقة ستفضي لجمهورية ثانية

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قال نائب رئيس الوزراء الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، إن «القرارات التاريخية» التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، ستفضي إلى انتخابات رئاسية حرة، وإقامة جمهورية ثانية.

واعتبر لعمامرة خلال حوار له مع «إذاعة فرنسا الدولية»،، أن قرارات الرئيس بوتفليقة، تاريخية، وإنه أهم تحول منذ استقلال الجزائر عام 1962».

وأضاف: «الانتخابات المبكرة، ستكون حرة وتحت إشراف لجنة مستقلة ستعين لاحقاً، والرئيس أعطى توجيهات وسيحدد لاحقاً المؤتمر الوطني للحوار».

وتابع: «كحكومة، وفور تنصيب الطاقم الجديد، سنفتح حواراً مع الشباب والقوى الحية، من أجل التجمع حول هذه القرارات الرئاسية بمواعيد كبرى، وخاصة المؤتمر الوطني، الذي سيكون مستقلاً وجامعاً لوضع دستور جديد من أجل جمهورية ثانية ونظام حكم جديد». (وكالات)

الصحف الجزائرية: حراك فبراير يعصف بالولاية الخامسة

تناولت الصحافة الجزائرية الصادرة أمس الثلاثاء، بإسهاب كبير قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث تباينت قراءاتها وتحليلاتها بحسب توجهاتها.

وكـــتبـت صحـيــفـــة «الخـــبر» بالبنــط العريض «بوتفليقة يمدد الرابعة»، موضحة أن رئيس الجمهورية رضخ لمطلب عدم الترشح للانتخابات وتأجيل الرئاسيات، لكن بالطريقة التي تضمن له البقاء رئيسا دون انتخابات.

وسارت صحيفة «ليبرتيه» على نفس النهج وكتبت «بوتفليقة يمدد عهدته»، فيما قالت صحيفة «لوثون داليجيري» «بوتفليقة يتراجع عن العهدة الخامسة».

وعنونت جريدة «الشروق» الواسعة الانتشار صدر الصفحة الأولى،بـ «بعد مسيرات مليونية للجزائريين.. بوتفليقة يقرر» لا خامسة ولا رئاسيات».

وفي مقالها ذكرت»الشروق»، أن بوتفليقة أجّل الرئاسيات ولا عهدة ولاية خامسة، وسيباشر تعديلات جذرية على الحكومة يرافقها إصلاح سياسي عميق.

وفي مقال تحليلي لذات الجريدة، قالت إن الحراك حقق أهدافه في انتظار الأهم.. ثورة 22 فبراير تؤسس للجمهورية الثانية.

وعلقت صحيفة «المجاهد» الحكومية على قرارات بوتفليقة بالقول: «في الخدمة الحصرية للشعب»، وكتبت يومية «الوطن» مقالها الرئيسي بعنوان: «يلغي الرئاسيات ويبقى في السلطة.. الحيلة الأخيرة لبوتفليقة».

واختارت صحيفة «البلاد» عنوان «حراك الشارع يعصف بالرئاسيات»، بينما نوهت «لوسوار دالجيري» بقرارات بوتفليقة الذي تقدم بـ7 التزامات حسب يومية «ليكسبريسيون».(وكالات)