شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: توقيف 37 متهماً بالإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية في المملكة ألقت القبض على 37 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الفترة من 28 فبراير حتى التاسع من الشهر الحالي. وبحسب ما نشرته «نافذة تواصل» التابعة للوزارة، فإن المقبوض عليهم بينهم 19 مواطناً سعوديا و5 سوريين و3 يمنيين و3 أردنيين، ومتهمون من أفغانستان ومصر، بالإضافة إلى متهم واحد من كل من فلسطين وبنجلاديش وإثيوبيا. (دب أ)

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