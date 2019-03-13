«فيفا» يؤيد مشاركة دولة أو اثنتين لقطر بمونديال 2022



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلصت دراسة جدوى أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى أن كأس العالم المقبل في 2022 الذي سيقام في قطر قد ينعقد بمشاركة 48 منتخباً بالاستعانة بدولة جارة على الأقل، أو دولتين، كمضيف مشارك لقطر، مؤكدة أن ثمة خطراً قانونياً منخفضاً لتغيير شكل البطولة، وإمكان تحقيق عائدات إضافية بقيمة 400 مليون دولار.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس، التي اطلعت على نسخة من الدراسة، قيمة القضايا السياسية واللوجستية والقانونية المتعلقة بإضافة 16 منتخباً إلى المسابقة، بعد مرور 8 سنوات على فوز قطر بحق استضافة المونديال.

وحددت الدراسة ملاعب في دول مجاورة، علماً بأن الدوحة تواجه عزلة في جوارها الخليجي والعربي، بسبب الدعم القطري للإرهاب والفوضى والتقارب مع إيران، وينتظر أن يناقش مجلس «فيفا» الأمر في اجتماع يعقد بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد غد الجمعة.

وسيتخذ «فيفا» قراراً نهائياً حيال زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة في يونيو المقبل، وتقول الدراسة إن إضافة المنتخبات ال16 ستضخ قرابة 400 مليون دولار كمدخولات إضافية للمونديال، وِأشارت إلى أنه ستكون ثمة حاجة إلى أربعة ملاعب إضافية في المنطقة «مع دولة أو دولتين إضافيتين».

وأضافت الدراسة أن «تطبيق هذه الصيغة في ظل الفترة القصيرة البالغة مدتها 28 يوماً سيتطلب بعض التعديلات لجداول المباريات، على غرار عدد أيام الراحة للفرق والملاعب. ومع ذلك، تنسجم هذه التعديلات مع المبادئ الملحوظة في مباريات الاتحاد أو في مسابقات الدوري الكبرى في أنحاء العالم».