قصف صاروخي حوثي يستهدف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الثلاثاء، بصواريخ الكاتيوشا، فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة غرب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر في الفريق الحكومي (لم تسمه)، قوله إن «ميليشيات الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث والحكومة الشرعية».

ولفت إلى العمل الحثيث للميليشيات لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، مؤكداً أن «استهداف الفريق بصواريخ الكاتيوشا ليس الأول وقد لا يكون الأخير».

ويأتي هذا التصعيد الجديد لميليشيات الحوثي بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذاً لاتفاق استوكهولم، حيث تجمدت أعمال اللجنة الأممية المشتركة في المدينة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقيع والمحاولات الأممية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.

إلى ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة عدة قرى ومناطق في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس (جنوب محافظة الحديدة)، في إطار خرقها المتواصل لوقف إطلاق النار، حسب ما أفادت مصادر عسكرية في الجيش اليمني. واستهدف القصف قرية المتينة في منطقة الجبلية، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلين وإلحاق أضرار مختلفة بمنازل السكان وتدمير مزارع ماشية في القرية.

وقال مأمون المهجمي، المتحدث باسم «ألوية العمالقة» التابعة للجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي إن ميليشات الحوثي استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع الجيش في مديرية الدريهمي، مستخدمةً مختلف الأسلحة. وأضاف المهجمي: «تم التصدي لها وإفشال محاولات تسلل الحوثيين إلى مواقع الجيش».

وتابع: «الميليشيات استغلت الهدنة وتوقُف طائرات تحالف دعم الشرعية عن استهدافها، فاستقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقعها في مناطق جنوب الحديدة، حيث حشدت أعداداً كبيرة من المقاتلين والدبابات والأسلحة الثقيلة. كما قامت بإعادة نشر مقاتليها في المرتفعات شرق مديرية حيس، وفي مناطق التماس بمديريات التحيتا والدريهمي وبعض أجزاء من مديرية بيت الفقيه. وزرعت كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في الطرقات والمزارع».

وقُتل سبعة من ميليشيات الحوثي، وأُصيب آخرون، بنيران مدفعية الجيش الوطني اليمني، غرب محافظة تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري في الجيش الوطني، أن مدفعية الجيش استهدفت عناصر من الميليشيات أثناء تجمعهم في التبة السوداء، شرق جبل المنعم بجبهة الضباب، بعد عملية رصد محكمة ما أدى إلى مصرع سبعة وإصابة آخرين.

ودكت مدفعية الجيش اليمني وطيران التحالف العربي، بقايا جيوب ميليشيات الحوثي بين مديريتي باقم ومجز في محافظة صعدة، وكبدتهم خسائر مادية وبشرية كبيرة. وقال قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح إن وحدات نوعية في ألوية محور «علب» من اللواء 63 مشاة جبلي واللواء ال9 مشاة جبلي ولواء «أمن صعدة» ولواء «الحزم» بمشاركة فاعلة من مدفعية وطيران التحالف، بدأت عملية تمشيط واسعة لملاحقة جيوب الحوثيين المتحصنة بين مديرية باقم ومديرية مجز شمالي معقل الانقلاب. وقال المسؤول العسكري إن قوات الجيش باتت على مشارف مديرية «مجز» وتمكنت من قطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث مديرية باقم. وأسفرت العمليات عن تكبد الحوثيين عشرات القتلى وعدداً من الجرحى وأسر عنصرين آخرين.