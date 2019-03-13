مادورو يدعو إلى «المقاومة الشعبية»..وأمريكا تسحب دبلوماسييها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فنزويلا، أمس الثلاثاء، طرد الدبلوماسيين الأمريكيين المتبقيين في البلاد، وأمهلتهم 72 ساعة للخروج منها، وأعلنت معها الولايات المتحدة، أنها ستسحب باقي موظفيها هذا الأسبوع، متهمة روسيا وكوبا بالتسبب في الأزمة، في وقت تواصلت دعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو، إلى التظاهر في أنحاء البلاد، معلناً عن توقف تصدير النفط إلى كوبا.

ودعا الرئيس نيكولاس مادورو، إلى «المقاومة الشعبية»، تجاه ما وصفها ب«هجمة تقودها واشنطن» ضد «شبكة الكهرباء».

وذكرت الخارجية الفنزويلية في بيانها، أمس، أن «وجود طاقم السفارة يمثل مخاطرة على السلم وسلامة واستقرار فنزويلا، وذلك لأن متحدثين باسم حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هددوا باستخدام القوة العسكرية لحماية الطاقم الدبلوماسي في كاراكاس».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأول، أن بلاده ستسحب باقي موظفيها من كراكاس هذا الأسبوع، موضحاً أن «وجود موظفين دبلوماسيين في السفارة بات يفرض قيداً على السياسة الأمريكية»، متهماً في الوقت نفسه روسيا وكوبا بإثارة الأزمة بدعمهما مادورو، وحث الهند على عدم مساعدة مادورو عبر شراء النفط.

وجاءت تصريحات بومبيو، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على بنك «إيفروفاينانس موسناربنك» الروسي، بسبب مساعدته شركة النفط الحكومية الفنزويلية على التملص من العقوبات الأمريكية.

وقال بومبيو: «نطلب من الهند نفس الشيء الذي نطلبه من كل الدول، وهو ألاّ تكون شريان الحياة الاقتصادي لنظام مادورو»، متهماً شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، بانتهاك العقوبات الأمريكية بشرائها النفط الخام من شركة النفط الفنزويلية التي فرضت عليها عقوبات، فيما أكدت «روسنفت»، أن الاتهامات واشنطن «لا أساس لها».

من جهة أخرى، واصل زعيم المعارضة جوايدو الدعوة إلى التظاهر في أنحاء البلاد التي تعاني من ازمة اقتصادية حادة في الغذاء والأدوية، زاد منها انقطاع الكهرباء، في حين دعا مادورو الشعب إلى «مقاومة حيّة» ضدّ ما يقول إنها هجمات أمريكية تهدف إلى تدخل عسكري.

ورأى مادورو، أن الهجمات ضد شبكة الكهرباء مؤشر على رغبة أمريكية في دفع الشعب نحو «اليأس»، لاستغلال الدعوات إلى إدخال المساعدات الإنسانية لتبرير تدخل عسكري. وشدد جوايدو، المعترف به رئيساً من حوالي 50 دولة حول العالم، على أن: «الوضع ليس طبيعياً في فنزويلا، ولن نسمح لأنفسنا بالتأقلم مع هذه المأساة»، داعياً مؤيديه إلى التظاهر في كل البلاد وفي كراكاس. وأمر بتعليق شحنات النفط إلى كوبا.

وتابع: «لا مزيد من النفط إلى كوبا» التي تستقبل يومياً 90 ألف برميل من نفط فنزويلا. وبالرغم من عودة الكهرباء تدريجياً إلى أغلبية أحياء العاصمة، فإن الوضع بقي فوضوياً بالنسبة للسكان؛ حيث يضطر هؤلاء إلى دفع أثمان باهظة مقابل الماء والغذاء.

(وكالات)