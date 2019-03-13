دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شمس صناعية: مشروع ثوري صيني لإنتاج الطاقة البديلة

لا شك أن البحث عن مصادر للطاقة البديلة أصبح أولوية قصوى للعديد من الدول حول العالم، ويبدو أن الصين سيكون لها الريادة في هذا المجال بمشروع ثوري غير تقليدي.

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حيث ذكرت تقارير أن الصين بدأت منذ عام 2006 بتطوير جهازًا سيضخ طاقة هائلة، حيث يُشار إليه بأنه شمس صناعية.

فمن المعروف أن الشمس تقوم بتوليد الطاقة من خلال الاندماج النووي، وقد قررت الصين صنع عملية مشابهة بداخل معاملها، وفي ظروف أرضية، حيث أنشأت غرفة خاصة لهذا الغرض، يتم فيها تسخين البلازما لدرجات حرارة قياسية، حيث نجح العلماء الصينيون في الوصول إلى 100 مليون درجة مئوية.

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وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الصيني سيقوم بجعل البلازما أكثر سخونة 7 مرات من نواة الشمس، وهو ما قد يعني أنه من الممكن وقتها إنشاء مفاعلات نووية حرارية، تقوم بتزويد كوكب الأرض بأكمله بمصادر طاقة لا محدودة.

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وأضافت التقارير أن استخدام هذا الجهاز يكلف يوميًا 15 ألف دولار.

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