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الإمارات تأسف لقرار الاتحاد الأوروبى إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة بالمجالات الضريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبى إدراجها فى قائمة الدول غير المتعاونة فى المجالات الضريبية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذى أظهرته مع الاتحاد الأوروبى وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت الإمارات - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية فى المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلى والدولي، بما فى ذلك معايير "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية" والاتحاد الأوروبى فى المجال الضريبي، وذلك استمراراً لنهج الدولة الراسخ فى ذلك.

وتأكيداً على إيفائها بالتزاماتها، قامت دولة الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبى بجدول زمنى مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التى يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية.

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