شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطانى يرفض اتفاق ماى مع الاتحاد الأوروبى حول "بريكست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج "بريكست" Advertisements جاء ذلك خلال الجلسة التصويتية التى أجريت مساء اليوم الثلاثاء بالبرلمان البريطانى

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