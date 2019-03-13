شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نفت الإدارة العامة للمرور ما تردد في مقطع فيديو متداوَل بشأن تركيب كاميرات للرصد الآلي للمخالفات المرورية في مركبات المواطنين في تعاون يحصل من خلاله المواطن على نقاط.

وأوضح مصدر مطلع، أنه “لا صحة إطلاقًا لما تم تداوله، مشيراً إلى أن المركبة التي تم استعراضها في مقطع الفيديو خاصة بدوريات المرور السري”.