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المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نفت الإدارة العامة للمرور ما تردد في مقطع فيديو متداوَل بشأن تركيب كاميرات للرصد الآلي للمخالفات المرورية في مركبات المواطنين في تعاون يحصل من خلاله المواطن على نقاط.

وأوضح مصدر مطلع، أنه “لا صحة إطلاقًا لما تم تداوله، مشيراً إلى أن المركبة التي تم استعراضها في مقطع الفيديو خاصة بدوريات المرور السري”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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