6 علامات علي اضطراب النوم وعدم كفاءته وأنك تحتاج لطبيب

عدم كفاية النوم وكفاءته من المشاكل التي تواجه الكثيرين في صباح اليوم التالي وتسبب لهم الأرق والتوتر، ويرجع هذا لعدة أسباب منها تناول المنبهات قبل النوم أو التفكير، عندما تزداد حالة اضطراب النوم لدي البعض فإن بالتأكيد تحتاج لمشورة طبيب، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 70 مليون شخص - أو واحد من كل خمسة أشخاص - يعانون من اضطراب مزمن في النوم.

1- لديك مشكلة في النوم

إذا استغرقت 30 دقيقة أو أكثر لتغفو في معظم الليالي، فقد يكون ذلك علامة على الأرق أو اضطراب النوم ، وفقًا لمكتبة الطب الأمريكية. من المهم أن تفهم أن معظم الأشخاص يواجهون مشاكل في النوم من وقت لآخر.

ولكن إذا كانت لديك مشكلة في النوم لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر كل أسبوع، وتستمر لأكثر من شهر، فقد يكون لديك ما يسميه الأطباء "الأرق المزمن"، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI) .

2- لديك أحلام اليقظة

إذا كان لديك رؤى تشبه الحلم قبل النوم أو أثناء الاستيقاظ، فقد تكون هذه أعراض مرض الخدار، الشعور بالضعف فجأة أو النعاس عندما تضحك أو تتعرض لصدمة عاطفية، وفقا لمكتبة الطب الوطنية في الولايات المتحدة.

3- الشخير

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الشخير المتكرر والصاخب يمكن أن يكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم.واضطراب نومك

４- لا يمكنك النوم طوال الليل

الجميع يستيقظ من مرة إلى خمس مرات كل ليلة، ولكن بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء ، فإنك قد لا تشعر بأنك استيقظت، لكن الاستيقاظ في الليل لمدة 15 أو 30 دقيقة أو أطولمن ذلك، يمكن أن يكون علامة على اضطراب النوم في الوقت نفسه يمكن أن يكون الاستيقاظ 10 مرات أو أكثر في الليلة، شيئًا له علاقة بمشكلة مثل توقف التنفس أثناء النوم.

5- تشعر بالنعاس خلال النهار

إذا كنت تشعر بالنعاس خلال النهار، خاصة في ساعات الصباح، فقد يكون ذلك علامة على أنك تعاني من اضطراب في النوم، حيث يعتبر أخذ قيلولة متكررة والنوم في أوقات غريبة خلال اليوم علامة على وجود اضطراب في النوم.

6- تشعر بالوخز فى ساقيك عند النوم

الوخز فى الساقين وقت النوم أو أثناء الليل علامة على متلازمة تململ الساق (RLS) ، إذا اختفت هذه الأحاسيس عند التحرك أو تدليك ساقيك ، فقد يكون السبب في ذلك تململ الساقين التى تؤثر على نومك.