طريقة عمل المكرونة الدايت

فور اتخاذ قرار إنقاص الوزن هناك بعض من الأكلات التي يوضع تحتها خط أحمر، والامتناع عنها وفي المقدمة المكرونة، وذلك لاحتوائها على المزيد من النشويات والكربوهيدرات التي تعمل على زياده الوزن بشكل كبير، فقدمت خبيرة التغذيه مها أشرف لـ"هن" بعض الشروط التي يجب اتباعها لتناول تلك الوجيه بأمان، دون التأثير على النظام الغذائي المتبع.

وقالت خبيرة التغذيه إنه من أول وأهم الشروط ألا تتعدى كمية المكرونة عن "فنجان شاي" للمقصوصة، أو حفنة" بكف اليد وذلك قبل السلق، بالإضافة الى سلقها جيدا دون ملح أو مواد دهنية، وفي حالة عملها بالصوص الأحمر يجب أن تكون الصلصة مخففة ومصفاة جيدا.

وهناك بعض الوصفات التي يمكن تنفيذها وتناولها في "الدايت" كالتالي:

مكرونة بالتونة:

وذلك بسلق المكرونه جيدا ثم إضافة التونة المصفاة جيدا عليها.

سلطة المكرونة:

تقطع الخضروات كالخيار والجزر ورأس الفجل والبنجر، مع تقطيع الخضرة كالبقدونس والكزبرة، وإضافة المكرونة إليها.

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مكرونة بصدور الدجاج:

وذلك بتتبيل الدجاج جيدا وتشويحه على "الجريل" دون استخدام أي ماده دهنية، ثم تقطع وتضاف المكرونة المسلوقة.

فهيتا الدجاج والمكرونه:

تقطع صدور الدجاج وتتبل جيدا، ثم يقطع الفلفل الألوان والبصل حلقات ويشوحوا مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم يضاف الدجاج ويقلب حتى ينضج، وتضاف المكرونة المسلوقة.

فهيتا الدجاج والمكرونه:

تقطع صدور الدجاج وتتبل جيدا، ثم يقطع الفلفل الألوان والبصل حلقات ويشوحوا مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم يضاف الدجاج ويقلب حتى ينضج، وتضاف المكرونة المسلوقة.