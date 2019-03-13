جدد مجلس الوزراء السعودي، مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية ولا زالت تؤرق هاجس الأمة العربية، معربا عن أمله في أن يتحلى الجميع بروح التعاون والمسؤولية حيالها والعمل على إنهائها من خلال دعم الحلول السياسية المنسجمة مع المرجعيات الدولية وقرارات القمم العربية ذات الصلة وتفعيلها والعمل بما جاء فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تم خلاله بحث جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، إضافة للتأكيد على ما جاء في كلمة المملكة من ثوابت أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، قوله إن مجلس الوزراء، تطرق إلى مشاركات السعودية في أعمال الدورة 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي عقدت على هامش أعمال الدورة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي اطلع على نتائج زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء لكل من باكستان والهند بناء على توجيهات القيادة السعودية، للعمل على التهدئة بين البلدين وعودة الأمور إلى طبيعتها وتجنب كل ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ا ش ا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: إنهاء الأزمات الإقليمية يجب أن يكون من خلال دعم الحلول السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.