شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: بلادنا لن تكون منطقة نزاع إقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس لثلاثاء، أن بلاده لن تكون منطقة نزاع إقليمي.

وقال عبد المهدي - في كلمته الأسبوعية، حسبما أفادت قناة "السومرية" الإخبارية - : "أبلغنا الجانب الأمريكي بأولويات العراق إزاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضيها"، منوهًا بأن العراق "لا يمكن أن يتحمل كل الدمار الذي خلفه داعش"، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب بلاده.

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وأشار إلى أن "العراق قدم خدمة كبيرة للعالم بدحر (داعش) وعلى العالم أن يرد الجميل".