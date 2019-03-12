شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على وظائف الحج الموسمية.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ عبر موقعها الإلكتروني. وقالت الوزارة في بيان رسمي لها: “تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ عبر موقعها الإلكتروني، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 /7 / 1440 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 7 /7 / 1440 هـ عبر (الرابط)”.

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