"أنصار الله" تعلن قصف تجمع للجيش اليمني في حجة بصاروخ باليستي

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدرp-1 على تجمع للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة. ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية إن الصاروخ أصاب هدفه غرب حيران، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

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