"يونس أمره" بالقاهرة ينشئ أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر

القاهرة / الخليج 365

أنشأ معهد يونس أمره بالقاهرة، الثلاثاء، أول مكتبة تركية بجامعة الأزهر، في إطار التعاون القائم بين المؤسستين.

ووفق بيان للمعهد، فإنه تم تسليم المكتبة التي تحوي 700 كتاب تركي، بمراسم خاصة حضرها مدير المعهد أمين بويراز، وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر طه البدري، ورئيس قسم اللغة التركية حازم سعيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأعرب "بويراز"، خلال المراسم، عن سعادته بإنشاء مكتبة تركية للمرة الأولى في جامعة أصيلة، تحظى باعتبار وأهمية كبيرة كجامعة الأزهر.

وأشار إلى أنهم سيضاعفون في الفترة المقبلة عدد الكتب المطبوعة بالمكتبة، كما سيعملون على إضافة مكتبة إلكترونية إليها، وتوفير إمكانات أكبر لتعليم اللغة التركية عن بُعد (عبر الإنترنت).

وفي حديث للأناضول، عقب المراسم، قال رئيس قسم اللغة التركية بالجامعة حازم سعيد: "يدرس في جامعة الأزهر ما يقرب من 500 طالب تركي، ويتعلم في معهد يونس أمره بالقاهرة حوالي 100 طالب مصري من طلاب قسم اللغة التركية بالجامعة".

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وأضاف: "كما أن هناك بروتوكولا مبرما بين معهد يونس أمره وقسم اللغة التركية بالجامعة، لذا فمن الطبيعي أن يكون بين مؤسستينا هذا التعاون الوطيد".

وأوضح أن المكتبة التي أهداها المعهد للقسم ستخدم طلاب قسم اللغة التركية، وستساهم في تطوير لغتهم.

وأعرب عن أمنياته أن "تُجرى في الفترة القادمة المزيد من الأعمال المفيدة لطلابنا، في إطار التعاون القائم بيننا".

ويقوم معهد يونس أمره في القاهرة حاليا، بتدريس اللغة التركية لما يزيد على 600 طالب، إضافة إلى إسهامه في تدريسها ضمن عدد من الجامعات المصرية، من خلال مدرسيه المنتدبين إليها.

كما يواصل المعهد مسيرة التعريف بثقافة تركيا وتاريخها ولغتها للناطقين بغيرها، من خلال الدبلوماسية الثقافية التي ينتهجها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.