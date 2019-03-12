شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل متصفحات الإنترنت لـ«آيفون».. تتفوق في الخصائص على «سفاري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
سفاري أكثر برامج التصفح استخداماً في أجهزة آيفون، فهو المتصفح الافتراضي ويتميز بالسرعة والتوافق مع نظام التشغيل “آي.أوه.إس”، لكنه أقل في الخيارات والخصائص مقارنة ببرامج تصفح أخرى.
وعرض موقع “Make Use of”مجموعة من برامج التصفح القابلة للاستخدام على جوالات آيفون وعرض أبرز مميزاتها ومنها جوجل كروم وفايرفوكس وبريف.
جوجل كروم (Google Chrome) متصفح جوجل كروم أكثر البرامج البديلة لسفاري شعبية على أجهزة أيفون، ويتيح مطابقة الملفات المحفوظة، وقال الموقع إنه مناسب لمستخدمي أجهزة (آيفون XS Max) وغيرها من إصدارات الفئة الأعلى “بلس”.
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل متصفحات الإنترنت لـ«آيفون».. تتفوق في الخصائص على «سفاري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.