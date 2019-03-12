شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الجمارك» بشأن كمية «العسل» المسموح باستيرادها من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يُسمح للأفراد باستيراد أكثر من خمسة كيلوجرامات من العسل من خارج البلاد؛ وذلك للاستخدام الشخصي.

جاء ذلك في رد من الجمارك، على سؤال ورد إليها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جاء فيه “ما هو الحد الأعلى المسموح به لطلب العسل من المتاجر الإلكترونية العالمية”.

وردت الجمارك بقولها : “إن الكمية المسموح بها من العسل هي خمسة كيلوجرامات فقط”.