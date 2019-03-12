شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الجمارك» بشأن كمية «العسل» المسموح باستيرادها من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يُسمح للأفراد باستيراد أكثر من خمسة كيلوجرامات من العسل من خارج البلاد؛ وذلك للاستخدام الشخصي.
جاء ذلك في رد من الجمارك، على سؤال ورد إليها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جاء فيه “ما هو الحد الأعلى المسموح به لطلب العسل من المتاجر الإلكترونية العالمية”.
وردت الجمارك بقولها : “إن الكمية المسموح بها من العسل هي خمسة كيلوجرامات فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «الجمارك» بشأن كمية «العسل» المسموح باستيرادها من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.