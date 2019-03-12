بسبب المكونات القاتلة.. هوندا تعتزم استدعاء مليون سيارة في أمريكا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة “هوندا موتور” اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء اعتزامها استدعاء حوالي 1ر1 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال الوسائد الهوائية الموجودة بها من إنتاج شركة “تاكاتا” اليابانية.

وذكرت الشركة أن السيارات التي تقرر استدعاؤها هذه المرة سبق استدعاؤها لإصلاح الوسائد الهوائية باستخدام مكونات من إنتاج “تاكاتا”، حيث اتضح أن هذه المكونات معيبة أيضا.

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يذكر أنه تم اكتشاف خلل في وسائد تاكاتا المستخدمة في ملايين السيارات في العالم، تؤدي إلى انفجار الوسادة عند انتفاخها حيث تتطاير شظايا معدنية خطيرة للغاية يمكن أن تصيب السائق ومرافقيه وتصل إلى الوفاة.

وقالت “هوندا” إنها تلقت تقريرا عن حادث انفجار وسادة وإصابة أحد الأشخاص.

وبحسب الشركة اليابانية فإنها ستبدأ على الفور استبدال هذه الوسائد في الولايات المتحدة مجانا.

تضم قائمة السيارات التي تقرر استدعاؤها “هوندا أكورد” إنتاج الفترة من 2001 إلى 2007 و2009 و”هوندا سيفيك” إنتاج الفترة من 2001 إلى 2005 و”هوندا سي.آر-في” إنتاج الفترة من 2002 إلى 2007 ومن 2010 إلى 2011 و”هوندا إليمنت” إنتاج من 2003 إلى 2011 و”هوندا فيت” 2007 و “هوندا أوديسي” من 2002 إلى 2004 و “هوندا بايلوت” من 2003 إلى 2008 و”هوندا

ريدجلاين” إنتاج الفترة من 2006 إلى 2014.