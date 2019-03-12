قوات سوريا الديمقراطية: الحملة على «داعش» في الباغوز بحكم المنتهية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية) – اليوم الثلاثاء - أنّ حملتها على آخر معاقل تنظيم الدولة "داعش" في شرق سوريا منتهية أو بحكم منتهية.

وقال متحدث باسم القوات كينو جابرييل في تصريحات لفضائية "الحدث": "عملية الباغوز منتهية أو بحكم منتهية ولكن تحتاج إلى قليل من الوقت من أجل إنهائها عمليا على الأرض".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت في السابع من مارس الجاري، إنّ آلاف الأشخاص ربما ما زالوا داخل آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا، في حين استمرت عمليات الإجلاء من الجيب الصغير يوم الخميس.

وسعت القوات للتأكُّد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي عليه.

والباغوز هو آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها تنظيم "داعش" التي كانت في وقت ما تحتل مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

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وكان مصطفى بالى المتحدث باسم (قسد) قد كشف أمس الاثنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ القوات قتلت العشرات فى اشتباكات مستمرة مع مقاتلى تنظيم "داعش" فى الباغوز بشرق سوريا وعثرت على مستودع أسلحة تابع للإرهابيين.

وأضاف بالى أنّ مقاتلي التنظيم حاولوا شن هجمات انتحارية وأن أحد مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية قتل وأصيب 4 أخرين فى الاشتباكات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أوضح المتحدث أنّه تمّ التأكّد من مقتل 38 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي سوريا بعد قصف شديد للمنطقة الليلة الماضية.

وشنّت مقاتلات التحالف الدولي ومدفعية قوات سوريا الديمقراطية مساء الاثنين، قصفًا على أطراف بلدة الباغوز وسط تقدم القوات من خمسة محاور، في آخر جيب للتنظيم.

وقال قائد ميداني في قوات سوريا الديمقراطية - يقاتل في بلدة الباغوز: "حققت العملية العسكرية التي بدأت مساء (أول من أمس) هدفها، وسيطرنا على عدة نقاط من تنظيم (داعش)، ومقاتلات التحالف الدولي وسلاح المدفعية يقومان بقصف المنطقة التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم".