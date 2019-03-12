الهند VS باكستان.. التصعيد العسكري على الحدود يتجدّد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تجدّدت الأزمة بين الهند وباكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن مقتل شخصين على الأقل جراء تبادل لإطلاق النار بين القوات الحدودية للبلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني (الجناح الإعلامي بالجيش) أنَّ القوات الهندية أطلقت النار دون مبرر في قطاع تشاكوتي على طول خط السيطرة، مستهدفة السكان المدنيين، حسب قولها.

ولقي مدنيان حتفهما وأصيب أربعة آخرون في تبادل إطلاق النار عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم منطقة كشمير المتنازع عليها إلى قسمين، أحدهما تديره الهند والآخر تديره باكستان.

وفي 14 فبراير الماضي، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

وشنَّت الهند إثر ذلك غارة جوية قالت إنها استهدفت "معسكرًا إرهابيًا"، في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وفي 27 فبراير الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، وأعادته إلى بلاده بعد يومين من احتجازه.

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وفي أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بين الهند وباكستان، تعمل "الأخيرة" على تضييق الخناق على عدد من الجماعات المسلحة المحظورة، والمتورطة في أعمال إرهابية في المنطقة الحدودية مع نيودلهي.

وفي أحدث التطورات، أطلقت القوات الأمنية الباكستانية، الثلاثاء، حملة أمنية واسعة ضد عدد من الجماعات المحظورة، في إطار خطة عمل وطنية لمكافحة الإرهاب، بهدف استئصال التشدد من البلاد.

وعلى إثره، اعتقلت القوات الباكستانية العشرات من المنتمين لتلك الجماعات، بينهم شقيق ونجل زعيم جماعة "جيش الإسلام"، مولانا مسعود أزهار، والذي تتهمه نيودلهي بالتورط في الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف في فبراير الماضي معسكرًا أمنيًّا في منطقة بولواما.

وأسفر ذلك الهجوم، الذي وقع في المنطقة التي تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

كما قامت إسلام آباد بتجميد أصول العشرات من أعضاء الجماعات المحظورة، والأفراد المدرجين على قوائم عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي شهر فبراير الماضي، سيطرت الحكومة الباكستانية على مدرسة دينية في مدينة باهاوالبور، شمال شرقي البلاد، وكان تردد أنها تستخدم كمقر لتنظيم جيش الإسلام.

وصنفت إسلام أباد، عام 2002، "جيش الإسلام" جماعة إرهابية وحظرتها في البلاد.

ومستهل الشهر الماضي، حظرت إسلام آباد أيضًا مؤسسة "فلاح إنسانيات"، وهي منظمة خيرية أنشاتها "جماعة الدعوة"، واتهمت الهند "جماعة الدعوة" بالوقوف خلف الهجوم الإرهابي الذي أسقط 150 قتيلًا في مدينة مومباي في عام 2009.