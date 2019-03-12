دبلوماسي محنك في مهمة إنقاذ الجزائر.. من هو الأخضر الإبراهيمي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

مصدر حكومي كشف لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء أنّ الإبراهيمي سيرأس المؤتمر الوطني الشامل الذي يناقش المستقبل السياسي للبلاد كان قد اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله - دون أن تسميه - أنّ المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورًا بارزًا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.

الإبراهيمي ولد في 1 يناير 1934، سياسي ودبلوماسي جزائري، وكان وزيرًا للخارجية بين عامي 1991-1993، كما كان مبعوثًا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.

وعين الإبراهيمي مبعوثًا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012، بهدف إيجاد حل لسفك الدماء والحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من 18 شهرًا، خلفًا للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي استقال.

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بدأ رحلته الدبلوماسية بتمثيل جبهة التحرير الوطني في جاكارتا (1954-1961) أي إبان الثورة الجزائرية، وتولى أيضًا مناصب مسؤول سامي في الجامعة العربية (1984-1991)، ومبعوث للأمم المتحدة في لبنان 1989، ومبعوت الجامعة العربية إلى لبنان (1989-1992)، ووزير خارجية الجزائر (1991-1993)، ومبعوث الأمم المتحدة في اليمن 1994، ومبعوث للأمم المتحدة في العراق 2004، ومبعوث للأمم المتحدة في سوريا 2012.

كان الإبراهيمي مبعوثًا للأمم المتحدة إلى هايتي وجنوب إفريقيا واليمن وزائير في الفترة الممتدة بين عامي 1994-1996، وفي السنوات الأخيرة كلف من طرف الأمم المتحدة لحل تفاوضي في العديد من بؤر التوتر والتي كللت في العديد من الأزمات بنجاح، وبين عامي 1997 حتى عام 1999 كان مبعوثاً أمميا لأول مرة إلى أفغانستان وفي أغسطس 2012 عين كمبعوث للأممالمتحدة إلى سوريا بعد استقالة كوفي عنان.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد وجّه مساء اليوم الاثنين، رسالة إلى الجزائريين، أعلن فيها تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

واستقبل بوتفليقة، مساء الاثنين، بالجزائر العاصمة، الأخضر الإبراهيمي الذي قال عقب اللقاء: "هذه الزيارة هى زيارة مجاملة، وكان لى الشرف أن استقبل من قبل الرئيس بوتفليقة بعد عودته من العلاج من سويسرا، حتى أطمئن على صحته وأوضاعه..نظرا للوضع الذى تمر به البلاد أخبرنى ببعض القرارات الهامة الذى هو بصدد اتخاذها".

وأعرب عن تفاؤله من هذا الحديث، وقال: "صوت الجماهير وخاصة الشباب منها مسموع"، لافتًا إلى أنّ مرحلة جديدة بناءة ستبدأ فى مستقبل قريب ستعالج الكثير من المشكلات.

وأوضح: "الشباب الذين خرجوا فى شوارع الجزائر تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع فى الداخل والخارج"، داعيًّا إلى الاستمرار فى التعامل بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن تتحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد.