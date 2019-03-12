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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
مصدر حكومي كشف لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء أنّ الإبراهيمي سيرأس المؤتمر الوطني الشامل الذي يناقش المستقبل السياسي للبلاد كان قد اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله - دون أن تسميه - أنّ المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورًا بارزًا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.
الإبراهيمي ولد في 1 يناير 1934، سياسي ودبلوماسي جزائري، وكان وزيرًا للخارجية بين عامي 1991-1993، كما كان مبعوثًا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.
وعين الإبراهيمي مبعوثًا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012، بهدف إيجاد حل لسفك الدماء والحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من 18 شهرًا، خلفًا للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي استقال.
كان الإبراهيمي مبعوثًا للأمم المتحدة إلى هايتي وجنوب إفريقيا واليمن وزائير في الفترة الممتدة بين عامي 1994-1996، وفي السنوات الأخيرة كلف من طرف الأمم المتحدة لحل تفاوضي في العديد من بؤر التوتر والتي كللت في العديد من الأزمات بنجاح، وبين عامي 1997 حتى عام 1999 كان مبعوثاً أمميا لأول مرة إلى أفغانستان وفي أغسطس 2012 عين كمبعوث للأممالمتحدة إلى سوريا بعد استقالة كوفي عنان.
وأعرب عن تفاؤله من هذا الحديث، وقال: "صوت الجماهير وخاصة الشباب منها مسموع"، لافتًا إلى أنّ مرحلة جديدة بناءة ستبدأ فى مستقبل قريب ستعالج الكثير من المشكلات.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي محنك في مهمة إنقاذ الجزائر.. من هو الأخضر الإبراهيمي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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